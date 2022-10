Governo: applausi e cori per ‘Giorgia’ in piazza, lei ringrazia e lancia baci, ‘non sono abituata’

Roma, 31 ott (Adnkronos) – Applausi e cori (“Giorgia, Giorgia”) per Giorgia Meloni in piazza, al termine della conferenza stampa per il Cdm. La premier ha lasciato a piedi la sala Polifunzionale per tornare a palazzo Chigi, giusto un centinaio di metri attraversando largo Chigi, dove intanto le forze dell’ordine avevano fermato il traffico e isolato la zona con un cordone di sicurezza.

La folla, assiepata ai margini della piccola piazza nel cuore di Roma, appena la Meloni è spuntata ha iniziato a battere le mani. La premier è apparsa sorpresa, tanto da esclamare: “Non sono abituata!”. Poi si è sciolta e ha risposto ai cori e agli applausi con un sorriso e lanciando baci alla folla.