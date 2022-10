Giustizia: Costa (Azione), ‘governo jukebox ascolta indicazioni Anm e sospende riforma’

Roma, 31 ott (Adnkronos) – “L’Anm che ringrazia il Governo per averne ascoltato le ‘indicazioni’ e si fa portavoce delle mosse future sulla emananda disciplina transitoria, prima ancora che abbia parlato il Ministro, non succedeva neanche ai tempi dei Cinque Stelle. Quello sulla riforma Cartabia non sarà solo un rinvio ’tecnico’. In sede di conversione del decreto proveranno a smantellarla. Nella maggioranza ci sono molti che hanno subito la nomina di Nordio. Anche il testo sull’ergastolo ostativo lo conferma”. Lo dichiara Enrico Costa, deputato e vicesegretario di Azione.