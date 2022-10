Torino, 31 ott. – (Adnkronos) – “Paul Pogba, alla luce dei recenti accertamenti radiologici eseguiti al J|Medical e del consulto effettuato a Pittsburgh dal Prof. Volker Musahl per la valutazione del ginocchio, necessita di proseguire il suo programma riabilitativo”. Così la Juventus in una nota sulle condizioni di Paul Pogba. Il francese dovrà rinunciare al mondiale e tornerà in campo solo nel 2023.