Calcio: solo un edema alla caviglia destra per Morata, sarà con la Spagna ai mondiali

Madrid, 30 ott. – (Adnkronos) – Tirano un sospiro di sollievo la Spagna e Luis Enrique. Alvaro Morata non sarà costretto a saltare i Mondiali. Dopo l’uscita per infortunio nel corso della partita disputata ieri contro il Cadice, qualcuno aveva temuto il peggio. Invece le Furie Rosse potranno contare sul loro centravanti. Come comunicato ufficialmente dall’Atletico Madrid, “Alvaro Morata soffre di edema dei tessuti molli della caviglia destra”. Il club non ha indicato quanto durerà la sua indisponibilità, ma secondo i media spagnoli l’attaccante starà fuori solo per pochi giorni e potrà quindi recarsi in Qatar con la Spagna, con cui ha segnato 27 gol in 57 presenze. Morata si è infortunato durante uno scontro di gioco con Mamadou Mbaye, ha provato a restare in campo ma poi si era arreso zoppicando al 10′ minuto di gioco. Difficile, per non dire impossibile, il recupero per il match di Champions League con il Porto di martedì 1° novembre, dove i Colchoneros si giocheranno la qualificazione all’Europa League.