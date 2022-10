Calcio: Coppa Libertadores, Athletico Paranaense ko 1-0 grazie a Gabigol e il Flamengo trionfa

Guayaquil, 30 ott. – (Adnkronos) – Il Flamengo è campione del Sudamerica per la terza volta nella sua storia (nel 1981 e nel 2019 gli altri due trionfi). La squadra brasiliana ha battuto per 1-0 i connazionali dell’Athletico Paranaense nella finale giocata all’Estadio Monumental di Guayaquil, in Ecuador. A decidere la sfida è stato un gol dell’ex interista Gabigol, ancora una volta decisivo, al 49′ del primo tempo. L’Athletico di ‘Felipao’ Scolari, che inseguiva la sua terza Coppa Libertadores in carriera dopo i successi alla guida di Gremio (1995) e Palmeiras (1999), ha giocato in dieci dal 43′ per l’espulsione di Pedro Henrique per doppia ammonizione. In campo nel Flamengo, nei 20 minuti finali, anche l’altro ex interista Arturo Vidal. Un’altra notte magica dunque per Gabigol, che dopo aver firmato con una doppietta la vittoria del 2019 dei brasiliani in finale sul River Plate, mette a segno il suo 29esimo gol nella competizione, diventando così insieme a Luizao il brasiliano più prolifico nella storia di questa manifestazione.