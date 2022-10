Condannato per stalking e lesioni a un anno e quattro mesi e al risarcimento di duemila euro un 32enne di San Giorgio del Sannio. L’uomo era accusato di minacce ripetute nel tempo e di atti persecutori con insulti pesanti nei confronti della ex fidanzata e di un’aggressione occorsa in un locale di Ceppaloni particolarmente violenta. In quell’occasione colpi al volto e al corpo subiti dalla donna, sbattuta contro un muro e colpita anche con una testata.

