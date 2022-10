F1: Mekies (Ferrari), ‘bene la decisione, non l’entità della sanzione per Red Bull’

Città del Messico, 29 ott. -(Adnkronos) – “Ferrari ha messo come priorità che la Fia facesse chiarezza, lo ha fatto confermando l’illegalità del budget cap. Era il parametro più importante. Anche il team lo ha ammesso, questo è positivo. L’entità della violazione, abbiamo parlato tanto e sappiamo che 2 milioni sono una grande violazione, equivalgono a un paio di decimi. Sono numeri che hanno un impatto vero sulle gare, è una cifra di una certa importanza. Non potremo mai essere contenti della penalità”. Lo dice Laurent Mekies, Racing Director della Ferrari dopo la sentenza della Fia che ha condannato la Red Bull a una sanzione di 7 milioni di dollari, alla quale si aggiunge una riduzione del 10% dei tempi di sviluppo dell’auto per il mondiale 2023. Il team austriaco aveva violato il budget cap entro il limite del 5% nel 2021. “Noi non capiamo come il 10% di riduzione corrisponda ai due decimi di vantaggio, inoltre non c’è stata riduzione di budget cap. Loro potranno spenderlo altrove, migliorando la macchina. Questa combinazione ci fa temere che l’effetto reale della sanzione sia piccolo. Ora però bisogna voltare pagina, speriamo di non dover attendere così tanto per il budget cap del 2022”, conclude Mekies a Sky Sport, dopo le prime due prove libere del Gp del Messico.