Città del Messico, 29 ott. -(Adnkronos) – La terza sessione di prove libere del Gp del Messico si chiude con le Mercedes in testa. L’inglese George Russell è il più veloce in 1’18″399 davanti al connazionale Lewis Hamilton (1’18″543). A seguire l’olandese della Red Bull Max Verstappen (1’18″876) e il monegasco della Ferrari Charles Leclerc (1’19″123). Sesto posto per l’altra Rossa dello spagnolo Carlos Sainz (1’19″301). Si torna in pista alle 22 per assegnare la pole position.