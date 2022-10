Energia: Fratoianni, ‘tassare al 100% extraprofitti contro carobollette’

Roma, 29 ott. (Adnkronos) – “Il gruppo Eni continua a fare profitti miliardari : 10,8 miliardi di euro in 10 mesi. Un vero e proprio furto ai danni dei più deboli, di lavoratori e pensionati che vivono con cifre da fame e non sanno come arrivare alla fine del mese, ma devono pagare bollette stratosferiche”. Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“E dove finiscono questi soldi? Nelle tasche di soci, azionisti e dirigenti. E la cosa ancora più scandalosa – prosegue il leader di SI -è che l’Eni è persino partecipata dallo Stato, ma non ha evidentemente alcuna funzione pubblica.”

“Cosa andrebbe fatto lo diciamo da oltre un anno: tassare al 100% questi extraprofitti e restituirli ai loro legittimi proprietari. E finora Meloni come Draghi: guai a toccare i più forti, meglio scaricare tutto sui soliti noti. Come sempre è stato in questo Paese, d’altronde.”