Calcio: Pioli, ‘entro i mondiali avanti in Champions e il più in alto possibile in Serie A’

Milano, 29 ott. – (Adnkronos) – “Siamo partiti con l’obiettivo di finire il 13 novembre alla sosta per i mondiali il più avanti possibile in campionato e agli ottavi di Champions League. Abbiamo 5 partite molto importanti, la squadra sta bene e ci arriva bene”. Così l’allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match con il Torino. “Quella di domani è la più importante, affrontare le squadre di Juric è sempre molto stimolante -aggiunge Pioli-. Ci siamo preparati per affrontarla al meglio, vogliamo dare continuità perché i campionati si vincono proprio con la continuità. Credo che sarà un campionato equilibrato nelle posizione di vertice, con tante squadre che possono lottare”.