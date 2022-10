Anche un punto può valere un mezzo sorriso e al tempo stesso un generoso sospiro di sollievo. Perché è vero che il Benevento rimanda ancora una volta l’appuntamento con una vittoria che manca ormai da due mesi, ma è altrettanto vero che in questo momento di lunghi digiuni e parentesi di grave astinenza, un pareggio è da accogliere come un segnale di speranza. Il faccia a faccia con il Pisa termina in equilibrio e senza reti (0-0 il risultato finale) e anche se muove quasi impercettibilmente la classifica, permette almeno ai giallorossi di interrompere la serie negativa, dopo le due sconfitte consecutive rimediate contro Ternana e Como. Ora come ora, tocca accontentarsi, anche se il bottino conquistato dall’arrivo di Cannavaro in panchina resta assai magro: tre punti raccolti sui 15 disponibili e la prima vittoria della nuova gestione tecnica che ancora si fa attendere.

