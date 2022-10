Basket: Nba, quinta sconfitta di fila per i Lakers, Minnesota vince 111-102

Minneapolis, 29 ott. -(Adnkronos) – Quinta partita e quinta sconfitta per i Los Angeles Lakers, sconfitti in trasferta per 111-102 dai Minnesota Timberwolves. Anche senza Anthony Davis (fuori per un problema alla schiena), Los Angeles fa partire Russell Westbrook in panchina (chiuderà con 18 punti, 8 rimbalzi e 5 perse, con 6/17 al tiro e 5/10 dalla lunetta). Meglio di lui ai Lakers fa solo LeBron James, autore di 28 punti, con anche 7 rimbalzi, 5 assist e 4 recuperi. Tra i T’Wolves decisivi Anthony Edwards, autore di 29 punti, Rudy Gobert con la doppia doppia a quota 22 punti e 21 rimbalzi e Karl-Anthony Towns, a segno con 21 punti.