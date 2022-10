Governo: fonti Chigi, ‘il signor presidente’ formula indicata da cerimoniale

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – Fonti di Palazzo Chigi intervengono sul dibattito nato sui social riguardo alla comunicazione inviata a tutti i ministri in cui si puntualizza che per il premier Meloni andrebbe utilizzata la dicitura ‘il Signor Presidente del Consiglio dei Ministri’, una comunicazione del segretario generale Carlo Deodato prontamente rimbalzata in Rete. “Con riferimento alla nota in oggetto, con la quale è stato comunicato quale appellativo da utilizzare per il Presidente del Consiglio la dicitura “il Signor Presidente del Consiglio dei Ministri”, si precisa che tale formula è stata adottata dagli uffici della Presidenza in quanto indicata come la più corretta dall’Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze. Tuttavia, il Presidente del Consiglio, On. Giorgia Meloni – puntualizzano le stesse fonti – chiede che l’appellativo da utilizzare nelle comunicazioni istituzionali sia “Il Presidente del Consiglio dei Ministri”. “Si chiede, quindi, di non tener conto della nota in oggetto, in quanto sostituita dalla presente”, si legge nella comunicazione inviata da Deodato.