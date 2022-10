Pd: Ricci, ”Pane e politica’ si sposta in Veneto, viaggio prosegue fino a metà dicembre’

Roma, 27 ott (Adnkronos) – Dopo la tappa ‘zero’ di Matera ‘Pane e politica’, il viaggio tra le famiglie italiane di Matteo Ricci, si sposta in Veneto. “Il 3 novembre sarò in provincia di Vicenza, ospite di una famiglia a Camisano. La sinistra deve ripartire dalla politica di prossimità, quella della porta accanto, dall’ascolto. Occorre tornare a parlare alla gente, agli elettori arrabbiati e delusi, stare vicino a chi soffre per la crisi, a chi ha bisogno di cambiamento”, scrive su Facebook il sindaco di Pesaro.

Le prossime tappe: Camisano (Vicenza) 3 novembre, Salemi (Trapani) 15 novembre, Legnano (Milano) 23 novembre, Collegno (Torino) 30 novembre, Gualdo Tadino (Perugia) 6 dicembre, Aquila 15 dicembre”.

“La cena in famiglia sarà trasmessa sulla mia pagina Facebook a partire dalle 21. Chi vorrà potrà intervenire e fare domande commentando la diretta”, aggiunge Ricci.