Milano: R.La Russa, ‘scioccato da aggressione Assago, in città oltrepassato ogni limite’

Milano, 27 ott. (Adnkronos) – “Sono scioccato da quanto accaduto. Mi stringo intorno alle vittime, colpite da quello che sembra essere stato il folle atto di uno squilibrato, e alle loro famiglie. È un episodio di una gravità inaudita, che testimonia in maniera lampante come a Milano e nel suo hinterland si sia ormai oltrepassato ogni limite”. Così l’assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia, Romano La Russa, commentando l’accoltellamento di questo pomeriggio al centro commerciale Milanofiori ad Assago.

“E’ mai possibile -continua La Russa- che la nostra città debba, con continui episodi di violenza, relegarsi sempre di più a una città incivile? Non è certo un caso che da 7 anni il capoluogo guidi le classifiche di città più insicura di Italia”.