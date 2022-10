Governo: Fratoianni, ‘Piantedosi si abitui a confronto in Parlamento prima che in tv’

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – “Il neo ministro Piantedosi annuncia che esistono i professionisti della sommossa, e lo dice proprio colui che un anno fa non impedì la devastazione della sede nazionale della Cgil”. Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra replicando alle sue parole.

“Prima o poi pure il nuovo ministro dell’Interno dovrà abituarsi al sistema democratico, – prosegue il leader di SI – e si dovrà abituare a confrontarsi con il Parlamento prima ancora di presentarsi in tv. Le sue accuse, i suoi allarmi, le sue ricostruzioni farlocche, lanciate da una trasmissione della Rai dovrà ora venire a spiegarle in Aula”.

“E comunque sia chiara una cosa: sul tema dei migranti, dei troppi morti in mare, – conclude Fratoianni – del loro salvataggio e della loro ricollocazione, anche questo governo è tenuto a rispettare e a far rispettare le norme internazionali e il rispetto dei diritti umani”.