Università Studi Link, Rettore: “Ripresa globale passa dagli atenei”

Roma, 26 ott. (Adnkronos) – “Il 26 ottobre 2022 è una data importante per gli Studi Link. Abbiamo inaugurato il nuovo anno accademico con i nostri studenti e professori. Riunire figure istituzionali, docenti universitari e studenti è importante perché la ripresa globale passa dalle università”. Lo afferma il Rettore dell’Università degli Studi Link, il prof. Carlo Alberto Giusti, a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico. Il rettore ha ricordato quelli che sono gli impegni futuri, “l’Università dal 10 al 12 novembre ha organizzato il Festival delle Università”, che ha come obiettivo riunire gli atenei italiani e stranieri, tra i quali la St.John’s di New York e la Boston University con cui l’Università degli Studi Link “ha chiuso accordi di collaborazione”.