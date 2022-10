Mosca, 26 ott. (Adnkronos) – Il trasporto merci su strada sul ponte di Kerch non sarà aperto non prima del primo dicembre. Lo ha riferito il Ministero dei Trasporti russo, precisando che dopo l’esplosione che l’8 ottobre ha danneggiato il collegamento fra la Russia e la Crimea, quest’ultima è ora raggiungibile via mare oppure attraversando i territori ucraini occupati.