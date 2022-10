Nordcorea: Usa, Tokyo e Seoul, ‘risposta senza precedenti in caso test nucleare’

Tokyo, 26 ott. (Adnkronos) – Un test nucleare nordcoreano implicherebbe una risposta “senza precedenti”, avvertono Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud. Pyongyang si troverebbe a fare i conti con una “risposta schiacciante e decisiva”, ha detto il vice ministro degli Esteri del governo di Seoul, Cho Hyun-dong, citato dai media sudcoreani dopo consultazioni trilaterali a Tokyo. I tre Paesi, riporta l’agenzia Yonhap, hanno sollecitato la Corea del Nord ad astenersi da ulteriori “provocazioni” e hanno messo in guardia da una risposta “senza precedenti”.

Usa, Giappone e Corea del Sud hanno concordato di “rafforzare la deterrenza per contenere la minaccia militare nordcoreana”, scrive l’agenzia giapponese Kyodo. Secondo il vice ministro degli Esteri del governo di Tokyo, Takeo Mori, Tokyo, Seoul e Washington condividono che lo sviluppo dei programmi nordcoreani rappresenti una “sfida evidente” per la comunità internazionale.

Mori, l’omologo sudcoreano e la vice segretario di Stato Usa Wendy Sherman, riporta ancora la Kyodo, hanno anche manifestato la loro “opposizione a qualsiasi tentativo di cambiare lo status quo nel Mar cinese orientale e meridionale”, con un evidente riferimento alla Cina.