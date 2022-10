Malesia: trovate vive le 6 persone a bordo dell’elicottero precipitato

Kuala Lumpur, (Adnkronos/Xinhua) – Tutte le sei persone a bordo dell’elicottero precipitato oggi nei pressi di Cameron Highlands, nello stato di Pahang, in Malesia, sono state trovate vive. Lo riportano i media locali, citando il capo della polizia di Perak Mohd Yusri Hassan Basri, secondo cui sono in corso le operazioni di soccorso.

Secondo l’agenzia di stampa nazionale malese Bernama, oltre al pilota, a bordo dell’elicottero stavano viaggiano anche cinque membri di un equipe medica che sono rimasti feriti nell’incidente. L’elicottero si è schiantato quando ha tentato un atterraggio di emergenza in un’area boschiva vicino a Brinchang.