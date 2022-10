Fisco: Malpezzi a Meloni, ‘alzare tetto contante significa evasione’

Roma, 26 ott. (Adnkronos) – “Oggi scopriamo che fa parte del programma del governo anche il superamento del tetto del contante. Le lascio un suggerimento di lettura: il lavoro recentissimo di Bankitalia del 2021 che dice, al contrario di quanto lei afferma, che esiste una correlazione empirica sul nesso di causalità tra utilizzo del contante e incidenza dell’economia sommersa. Significa evasione, così lo diciamo in maniera semplice”. Lo ha detto in Aula in dichiarazione di voto la senatrice Simona Malpezzi, presidente dei senatori del Pd.