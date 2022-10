Covid: Ciriani, ‘presidenza commissione può andare all’opposizione’

Roma, 26 ott (Adnkronos) – La presidenza della commissione Covid all’opposizione? “E’ una cosa che possiamo prendere in considerazione. Questa commissione sarebbe dovuta nascere la scorsa legislatura, Renzi l’aveva annunciata ma poi non se ne è fatto nulla con la campagna elettorale. Io penso che una commissione di indagine possa nascere, potrebbe anche essere che la guidi un esponente dell’opposizione, ma che la guidi un esponente dell’opposizione o maggioranza, io credo che vada fatta luce sulla gestione di fondi pubblici in maniera molto molto opaca, se c’è la commissione che indaga su questo per me è la benvenuta”. Lo ha detto Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento, a 24 Mattino su Radio 24.