Camera: Lupi, ‘via libera Ufficio presidenza a gruppo Noi Moderati’

Roma, 26 ott (Adnkronos) – “L’Ufficio di Presidenza della Camera ha autorizzato la formazione del gruppo parlamentare di Noi Moderati, riconoscendo e confermando il fondamentale principio della rappresentanza politica”. Lo afferma il capo politico di Noi Moderati Maurizio Lupi.

“Intendiamo dare il nostro contributo propositivo, di responsabilità e competenza, per sostenere il governo e rafforzare il centrodestra in Parlamento. Contribuiremo a mettere in pratica il discorso alle Camere di Giorgia Meloni, che nel suo discorso ieri ha ricordato e valorizzato anche il nostro ruolo”, aggiunge Lupi.