Assicurazioni: Cimbri (Unipol) entra in board Icmif

Roma, 26 ott. (Adnkronos) – Il presidente del Gruppo Unipol Carlo Cimbri è stato nominato membro del board della International Cooperative adn Mutual Insurance Federation (Icmif), la federazione internazionale delle mutue assicuratrici. La nomina arriva in occasione del centenario di Icmif, che si celebra a Roma fino al 28 ottobre con dibattiti e incontri sul tema del mercato assicurativo.

“Questi tre giorni – ha detto Cimbri dal palco del convegno di apertura – saranno l’occasione per confrontarsi sui temi che oggi più impattano sul settore assicurativo: il nuovo rapporto con i clienti, la gestione dei megatrend che stanno portando a una situazione fluida e in continuo cambiamento, la pervasività della tecnologia e la possibilità di adottare criteri di sostenibilità nella gestione finanziaria”.

“Il cambio di paradigma dell’era digitale e l’analisi dei dati che pongono i clienti al centro dell’offerta commerciale ci offre l’opportunità di adottare un approccio olistico a vantaggio di quei clienti stessi. Per essere efficaci – ha quindi aggiunto il presidente di Unipol – le conoscenze acquisite dall’uso dei dati devono supportare la rete fisica e consentire alle nostre reti di offrire ai clienti uno storytelling semplice ed educativo, al fine di dimostrare quanto sia importante acquisire prodotti di protezione se vogliono proteggere le proprie risorse a lungo termine. Ad esempio – ha detto Cimbri – educare i nostri clienti sull’importanza di stipulare un’assicurazione contro rischi sempre più significativi, come quelli legati alla perdita dell’autosufficienza, o gestire eventi importanti come la nascita di un bambino. Gli attori che avranno successo saranno quelli che riusciranno ad implementare modelli di servizio altamente innovativi e data driven, ma anche fortemente focalizzati sulla relazione, che diventa quindi il cardine per rimanere competitivi ed essere innovativi”, ha concluso Ciimbri.