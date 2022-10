Dodici su dodici. Con l’apertura delle buste che hanno assegnato anche gli appalti per i lavori per la valorizzazione dell’Arco di Traiano e delle Mura Longobarde segnato uno spartiacque nell’azione amministrativa sui Pics, il programma finanziato dai fondi dell’Unione europea cui ieri l’amministrazione ha dedicato una conferenza stampa per tracciare il primo bilancio e presentare il nuovo sito istituzionale.

