Governo: Letta, ‘nel giorno marcia su Roma saremo a monumento per Matteotti’**

Roma, 25 ott. (Adnkronos) – Il giorno dell’anniversario della marcia su Roma “noi andremo di fronte al monumento per Matteotti. Io voglio citare un’altra cosa. Lei ha parlato molto di fare il proprio dovere e voglio citare quello che accadde un anno prima della marcia, nel luglio del ’21 a Sarzana. Vi fu un tentativo, una prova della marcia su Sarzana e venne bloccata dal sindaco e dal capitano dei Carabinieri. Bloccarono le squadracce guidate da quello che sarà l’assassino di Matteotti, fecero il loro dovere e in loro memoria e seguendo il loro esempio voi fate il vostro dovere come governo e noi come opposizione nell’interesse superiore dell’Italia e del nostro Paese”. Così Enrico Letta nella dichiarazioni di voto alla Camera sulla fiducia al governo Meloni.