Roma, 25 ott. (Adnkronos) – “‘Noi siamo pronti’ -le rubo lo slogan che ha usato in campagna elettorale- pronti a denunciare le vostre incongruenze e inadeguatezze, ma non raggiungeremo mai i livelli di ‘compostezza’ raggiunti da lei in pandemia. La nostra opposizione sarà solida e puntuale, ancorata ai bisogni dei cittadini e per questo sarà implacabile e intransigente”. Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, nelle dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo, in corso alla Camera.