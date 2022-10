Coca-Cola e COP 27, critiche dagli attivisti

(Adnkronos) – La sponsorizzazione da parte del gigante delle bibite Coca-Cola della COP27, la prossima conferenza sul clima delle Nazioni Unite, ha scatenato l’immediata indignazione sui social media. Agli organizzatori egiziani, che hanno citato gli sforzi di Coca-Cola per ridurre le emissioni di gas serra, hanno risposto che attivisti, che non hanno risparmiato le critiche al colosso USA per il suo ruolo preponderante nel contribuire all’inquinamento da plastica . Per loro l’accordo di sponsorizzazione costituisce un esempio di “greenwashing”: esagerare i meriti ambientali dell’azienda per mascherarne i comportamenti inquinanti.