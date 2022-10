Musica: TicketOne, ‘bene Consiglio di Stato, nessun abuso posizione dominante’

Milano, 24 ott. (Adnkronos) – TicketOne accoglie “con grande soddisfazione” la sentenza del Consiglio di Stato che conferma l’annullamento del provvedimento di Agcm contro TicketOne per abuso di posizione dominante. “Il Consiglio di Stato ha riconosciuto l’infondatezza delle accuse mosse contro la nostra società, confermando la correttezza del nostro operato. Da subito avevamo fermamente respinto le affermazioni contenute nel provvedimento dell’Agcm, facendo ricorso al giudice amministrativo competente, fiduciosi che questo provvedimento sarebbe stato annullato dal Tar Lazio e dal Consiglio di Stato così come poi è effettivamente avvenuto” spiega Stefano Lionetti, amministratore delegato di TicketOne.

L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato in un procedimento sostenuto anche da Sol Eventi, Zed Entertainment’s World e Ticketmaster Italia, aveva irrogato una sanzione di oltre 10 milioni di euro al gruppo Cts Eventim-TicketOne per abuso di posizione dominante. Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 24 ottobre 2022, è entrato nel merito della vicenda e ha confermato la decisione di primo grado e dunque l’annullamento dell’illegittimo provvedimento adottato dall’Agcm, affermando che l’accertato difetto istruttorio già rilevato dal Tar Lazio “emerga in modo ancora più marcato” alla luce delle difese di TicketOne.

La sentenza ha accolto le tesi difensive di TicketOne – assistita dagli avvocati Fabio Cintioli e Paolo Giugliano dello studio Cintioli & Associati -nelle quali si dimostrava, si legge in una nota del gruppo “che le accuse di Agcm erano fondate su ‘un difetto istruttorio'”.