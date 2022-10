Emissioni metano, l’Australia aderisce all’impegno globale

(Adnkronos) – Il ministro australiano per i cambiamenti climatici Chris Bowen ha annunciato che il governo ha aderito al Global Methane Pledge, nell’ambito degli sforzi multilaterali per ridurre le emissioni globali di metano. “Aderendo al Pledge, l’Australia si unirà al resto dei principali esportatori di materie prime agricole del mondo per ridurre le emissioni in questo settore” ha dichiarato Bowen. Più di 100 Paesi si sono uniti alla spinta per ridurre le emissioni del gas serra, un’iniziativa volta ad affrontare una delle principali cause del cambiamento climatico.