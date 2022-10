Brasile: Bolsonaro prende le distanze da Roberto Jefferson, ‘non ho rapporti con lui’

Brasilia, 24 ott. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha negato di avere qualsiasi tipo di rapporto con l’ex deputato del Partito laburista brasiliano Roberto Jefferson, che ieri ha sparato contro la Polizia con un’arma da fuoco e persino con una granata, quando stava per essere arrestato dopo aver violato le condizioni della detenzione domiciliare a cui era sottoposto.

Bolsonaro ha dichiarato che, non appena saputo dell’accaduto, ha ordinato al ministro della Giustizia Anderson Torres di sottoporre Jefferson a “trattamenti criminali” e ha negato di essere un suo alleato. “Ricordo a chi dice che Jefferson è mio alleato – ha affermato il presidente del Brasile, mentre girano sui social e sui media brasiliani fotografie che li ritraggono insieme – che a settembre mi ha denunciato davanti alla Corte suprema militare. Non c’è alcun legame con Roberto Jefferson, né ha lavorato alla mia campagna elettorale. Chi dice il contrario sta mentendo”.