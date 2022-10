A Telese Terme, nel corso di servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione delle truffe agli anziani, i Carabinieri della compagnia di Cerreto Sannita e della stazione di Telese Terme, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento, un 50enne di origini napoletane già noto alle forze dell’ordine, per truffa in danno di una 81enne.

