Un vero e proprio diluvio sull’abisso giallorosso. L’infortunio di Camillo Ciano allarga ulteriormente l’emergenza in casa Benevento, aumentando così a dismisura la quantità di difficoltà di una squadra incapace di reagire, prigioniera delle sue paure sul campo e intrappolata dall’escalation di problemi fisici senza soluzione di continuità. I primi segnali che arrivano dal Sinigaglia di Como sono tutti negativi e raccontano uno scenario per nulla rassicurante, con il giocatore costretto a lasciare lo stadio in stampelle dopo il colpo rimediato nel primo quarto d’ora del match.

