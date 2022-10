«Ora basta, la pazienza è finita»: i tifosi del Benevento voltano le spalle alla squadra

Anche a Como la colonna sonora che ha accompagnato la partita del Benevento è stata la solita delle ultime partite: l’invito abbastanza diretto a tirar fuori gli attributi. Stavolta, però, i tifosi giallorossi sono andati oltre, non limitandosi a manifestare il proprio malcontento per il disastroso avvio di stagione con qualche coro e numerosi fischi. Troppo forte la delusione per l’ennesima prestazione sconcertante, troppo forte anche perché la tifoseria aveva dato una grande dimostrazione di affetto e sostegno, presentandosi in quasi 300 unità allo stadio ‘Sinigaglia’.

