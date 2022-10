Il bilancio di Mastella dopo un anno di secondo mandato: “Dalla stazione al golf, una città europea”

365 giorni dal Mastella due. Il diciotto ottobre il Sindaco, con il 52,68% dei voti validi, vinceva un avvincente ballottaggio con Luigi Diego Perifano, oggi di fatto capo dell’opposizione in Consiglio comunale, gettando le basi per il suo secondo mandato. Un anno dopo, utilizzando il metodo del video-messaggio, lo stesso Mastella traccia il primo bilancio del suo mandato: spazio all’amministrazione. Poco alla politica, poiché mette in chiaro che la scelta ‘municipalista’, nel senso di giocare le carte finali della sua carriera politica, fu fatta nel 2016: “Potevo candidarmi in tornate politiche più agevoli di questa e non l’ho fatto perché ho scelto, dopo aver cantato a Sanremo, di farlo qui. Fin quando sarà possibile, sarò il sindaco di Benevento”. Parla dunque ai beneventani.

