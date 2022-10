Governo: Zingaretti, ‘doveroso coordinamento opposizioni, divisioni una follia’

Roma, 23 ott (Adnkronos) – “Secondo me Letta, Conte e Calenda dovrebbero vedersi e concordare cosa si può fare insieme come opposizione. Lo chiede qualcosa di molto più importante dei problemi del passato, lo chiede la democrazia e l’Italia”. Lo ha detto Nicola Zingaretti a margine dell’evento Sport in piazza al Portico d’Ottavia.

“Coordinarsi in qualche modo e’ un loro dovere e fa bene il Pd a insistere su questo punto. Spesso il primo obiettivo di chi governa e’, attraverso il potere, dividere le opposizioni. Ora, che qualcuno oggi nelle opposizioni reputi le divisioni addirittura un punto identitario, lo considero un’ennesima prova di follia del momento”, ha aggiunto il deputato del Pd.