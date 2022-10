Governo: Cingolani, ‘ruolo concordato con Draghi e Meloni, a lavoro su price cap e rigassificatore’

Roma, 23 ott. (Adnkronos) – Il ruolo di “advisor per l’energia” per Palazzo Chigi è stato “concordato con Draghi e Meloni: occorre terminare il lavoro sul price cap e sul rigassificatore. Sarò consigliere di Meloni in materia energetica. C’è da finire tutto il lavoro sul tetto al prezzo del gas, che è stato sì approvato, ma ora bisogna lavorare su termini e condizioni. Ora lavorerò con il mio successore” Gilberto Pichetto Fratin. A spiegarlo all’Adnkronos è l’ex ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, che resterà al lavoro per il governo.