Energia: Calenda, ‘mandato piano a Meloni, su tetto bollette non possiamo aspettare l’Ue’

Roma, 23 ott (Adnkronos) – “Abbiamo mandato a Giorgia Meloni un progetto per un ‘cap’ nazionale al prezzo delle bollette, servono 60mld per appiattire le bollette perchè l’Europa ci arriverà molto in ritardo, non possiamo più perdere tempo”. Lo ha detto Carlo Calenda a SkyTg24.

“Vedremo l’approccio del governo. Credo che il tentativo di aspettare l’Unione europea si sia rivelato non positivo, rimaniamo solo sulle parole”, ha aggiunto il leader di Azione.