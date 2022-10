Volti scuri e umore nero. La tensione è alle stelle, l’ennesima sconfitta rimediata dal Benevento ha aperto un processo con rito immediato che ha rischiato di portare a conseguenze pesantissime e a un nuovo ribaltone tecnico. Impossibile non farsi domande dopo l’ennesimo passaggio a vuoto, ma stavolta piuttosto che prendersi del tempo per riflettere, la società ha scelto di non perdere tempo, optando per un confronto con Fabio Cannavaro già negli spogliatoi del ‘Sinigaglia’.

