Proseguono i controlli eseguiti dai Carabinieri della compagnia di Montesarchio con il quotidiano impegno messo in atto per prevenire e reprimere le condotte illecite, con particolare riguardo al contrasto del commercio di sostanze stupefacenti. Nell’ambito di detti servizi di controllo, nella mattinata di venerdì 21 ottobre, i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Montesarchio, nel corso di un’ operazione svolta nell’ambito del territorio di competenza, hanno tratto in arresto un 54enne originario del Comune di Pannarano.

