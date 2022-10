Il Como calpesta ciò che resta di un Benevento sempre più allo sbando. Nella sfida a chi sta peggio andata in scena ieri pomeriggio al ‘Sinigaglia’, a trovare il balsamo dei tre punti sono i lariani che vincono 2-1 e agganciano a quota nove proprio i giallorossi. Che dunque in quella che doveva essere la partita della ripartenza, rimediano il secondo ko consecutivo, il quarto nelle ultime sei giornate e scivolano sempre più in basso in classifica.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia