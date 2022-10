Governo: rettore università Torino, ‘Bernini sia animata da fiducia in mondo universitario’

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “Alla ministra Annamaria Bernini voglio rivolgere i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutta la comunità universitaria torinese. L’auspicio è che il delicato lavoro che la impegnerà in sfide difficili e di grande responsabilità nel corso dei prossimi anni sia animato sempre da una viva e piena fiducia nel mondo universitario”. Lo dice all’Adnkronos il rettore dell’Università di Torino, Stefano Geuna.

“Avere fiducia nell’università significherà maggiori investimenti nello straordinario potenziale della ricerca nel promuovere l’innovazione e, quindi, sostenere lo sviluppo del Paese; significherà riconoscere il valore primario fondamentale della formazione con aperture importanti al diritto allo studio e con un sostegno reale alla qualità dell’insegnamento”, sottolinea.

“L’ambizione che insieme dovremmo coltivare – conclude Geuna – è che lo studio possa tornare ad essere l’ascensore sociale che è stato in altri momenti nella nostra storia e una strada per la realizzazione delle legittime aspirazioni di vita per le giovani generazioni”.