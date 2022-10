Verso nuovo governo, consultazioni: centrodestra oggi al Colle

(Adnkronos) – “Insieme a tutta la coalizione del centrodestra, saliremo al Quirinale per le consultazioni con il presidente della Repubblica Mattarella. Siamo pronti a dare all’Italia un governo che affronti con consapevolezza e competenza le urgenze e le sfide del nostro tempo”. Così Giorgia Meloni in un post su Facebook. La leader di Fratelli d’Italia si recherà dunque al Colle insieme a tutta la coalizione di centrodestra alle 10.30, ma al termine del colloquio dovrebbe essere solo lei a parlare per tutti. “Nel momento in cui si va come coalizione, la dichiarazione la fa il leader della coalizione”, ha affermato Maurizio Lupi di Noi Moderati.

A questo punto il capo dello Stato avrà tutti gli elementi per trarre le sue conclusioni ed eventualmente nel pomeriggio convocare al Quirinale il presidente del Consiglio incaricato. Quest’ultimo potrebbe accettare senza riserva e indicare la lista dei ministri poi nominati dal presidente della Repubblica oppure accettare con riserva e tornare nel giro di poche ore al Colle per la formazione del governo.

In entrambe le ipotesi il giuramento potrebbe arrivare tra il tardo pomeriggio di domani e la mattinata di domenica, con successiva cerimonia della campanella, primo Consiglio dei ministri e dibattito sulla fiducia in Parlamento tra martedì e mercoledì prossimi. Questo naturalmente se la maggioranza di centrodestra uscita vincitrice dalle elezioni sarà riuscita a trovare l’intesa per dar vita al nuovo governo.

Il primo giorno di consultazioni

Il primo ad arrivare ieri al Quirinale, nel primo giorno di consultazioni, il presidente del Senato, Ignazio La Russa. “Un colloquio molto cordiale, è sempre molto emozionante stare con il presidente”, ha commentato la seconda carica dello Stato lasciando il Quirinale dopo l’incontro durato un quarto d’ora. Poi è stata la volta del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Le consultazioni sono quindi proseguite con l’incontro con la delegazione del Gruppo delle Autonomie del Senato, seguito dal Misto mezz’ora dopo.

Dopo una pausa e la telefonata con il Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, le consultazioni sono quindi riprese alle 16. A colloquio con il capo dello Stato la delegazione del Gruppo Misto e l’Alleanza Verdi-Sinistra. Quindi a partire dalle 17 e distanziati di un’ora i Gruppi Terzo Polo, M5S e Pd, guidati dai rispettivi leader Carlo Calenda, Giuseppe Conte ed Enrico Letta.

“Abbiamo ribadito al presidente la gigantesca preoccupazione per effetto del costo dell’energia. Crediamo che questo non sia percepito a sufficienza dalla maggioranza né dalle altre opposizioni. Riteniamo che questo possa essere a rischio la tenuta sociale del Paese”, ha detto Carlo Calenda dopo le consultazion. Dopo le parole di Berlusconi, ha aggiunto, “deve venire un chiarimento definitivo. Le parole della Meloni sono state molto apprezzate, tuttavia una cosa sono le parole, una cosa i fatti”. “Azione e Italia viva saranno all’opposizione di questo governo, senza sconti. Un’opposizione che cercherà di ingaggiare il governo su tematiche concrete”. Al presidente Mattarella la delegazione ha fatto presente che “c’è una forza politica che ha preso l’8 per cento che è rimasta fuori da ogni tipo di rappresentanza delle istituzioni – ha fatto sapere Calenda – Non ne facciamo una malattia ma è chiaro, questo non lo abbiamo detto al presidente, che esiste un chiaro intento di escluderci da parte delle altre opposizioni. L’unità delle opposizioni: sicuramente ce ne sono due”.

Un appoggio del Terzo polo al governo? “Non c’è questa possibilità. C’è la maggioranza che ha vinto, devono governare e da noi non arriverà un sostegno sulla fiducia. Arriverà se presentano il rigassificatore, se hanno un pacchetto sulle bollette fatto bene, lo voteremo. Il resto lo abbiamo escluso tassativamente, non è all’ordine delle possibilità”, ha detto ancora Calenda.