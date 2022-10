Terremoto oggi in provincia Firenze, la scossa di magnitudo 3.4

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata questa mattina alle 5.49 nella provincia di Firenze dall’Ingv, con epicentro a sei km a nord di Borgo San Lorenzo e a una profondità di 8 km. E’ in corso il monitoraggio della sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze ed è stato attivato il Centro intercomunale. Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose.

“Al momento non ci sono segnalazioni di danni. Stando questa situazione le scuole saranno aperte”, scrive su Fb Paolo Omoboni, sindaco del Comune di Borgo San Lorenzo (Firenze) aggiungendo che la scossa si è “sentita bene. Siamo già attivi con la Ufficio Associato di Protezione civile del Mugello”.