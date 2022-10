Il blocco dei Comuni sanniti aveva chiesto vanamente il rinvio del punto all’ordine del giorno: al no di Ciarcia, ha optato per l’astensione. E’ quanto accaduto ieri all’assemblea dell’Alto Calore chiamate ad un’importante pronuncia su un tema finanziario cruciale: l’adozione di strumenti finanziari, obbligazioni a cinque anni, per garantire i crediti dei Comuni rispetto al rischio che il giudice li falci in sede di approvazione del Concordato continuativo.

