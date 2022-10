Roma, 21 ott. (Adnkronos) – “Capisco l’emozione per la solennità del momento, ma fornire al premier incaricato l’elenco sbagliato dei ministri non è un fatto irrilevante. Anche perché sorge il dubbio di un cambio in corsa nell’attribuzione dei ministeri. Detto questo, a Giorgia Meloni faccio gli auguri di buon lavoro nell’interesse dell’Italia”. Così Osvaldo Napoli di Azione.