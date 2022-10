Governo: Conte, ‘da Tajani a Esteri a Crosetto a Difesa, segnali preoccupanti, anche su diritti’**

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – “Auguri di buon lavoro a Giorgia Meloni, prima donna Presidente del Consiglio, e al nuovo Governo. La lista dei Ministri conferma, però – e non possiamo tacerlo – alcuni segnali preoccupanti già emersi dalle indiscrezioni dei giorni scorsi”. Così Giuseppe Conte sui social.

“Crosetto che passa direttamente dalla rappresentanza di interessi di industrie che operano nel settore della Difesa al Ministero competente, a garanzia di una sicura corsa al riarmo; Forza Italia alla guida degli Esteri dopo le gravi esternazioni di Berlusconi sulla guerra in Ucraina; e poi ancora altri segnali sparsi che preannunciano un brusco arretramento nel percorso di riconoscimento e rafforzamento dei diritti civili. Prepariamoci a un’opposizione intransigente e senza sconti, per il bene del Paese. Lo dobbiamo agli italiani”.