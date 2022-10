Governo: Bernini, ‘grande responsabilità, profondamente grata’**

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – “È con gratitudine, commozione e grande senso di responsabilità che ricevo dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l’incarico di Ministro dell’Università e della Ricerca”. Lo scrive sui suoi profili social la senatrice Anna Maria Bernini.

“Ringrazio il premier Giorgia Meloni per la fiducia che mi ha accordato e che onorerò con impegno. Con profondo affetto ringrazio il Presidente Silvio Berlusconi per la stima che ha sempre avuto in me, per avermi supportata e sostenuta in questi anni. Domani sarà un giorno importante. Per me, per la mia famiglia, ancora di più. Il mio pensiero va a chi c’è sempre stato, a chi da lassù mi guida e mi ispira. Grazie a tutti voi che avete sempre creduto in me”.