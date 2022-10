Firenze: Renzi, ‘nessuna scusa, nemmeno un sms dal mio ex partito sui miei genitori’

Roma, 21 ott (Adnkronos) – “Come è possibile che nessuno avverta il bisogno di scusarsi pubblicamente per la mole di fango vergognosa che ci e stata gettata addosso? L’unico a fare questo ragionamento è stato un avversario politico, Guido Crosetto. Ringrazio Guido. Ma gli altri?”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews a proposito della vicenda giudiziaria dei suoi genitori.

“I miei ex compagni di partito hanno perso la voce? C’è stata una famiglia aggredita con violenza verbale, massacrata sui media e sui social. I miei sono stati arrestati e il tribunale ha annullato l’arresto. Sono stati assolti o archiviati in una decina di procedimenti da Cuneo a Genova, da Firenze a Roma. E la stessa sorte attende i procedimenti ancora aperti”, prosegue il leader di Iv.

“Hanno sopportato con dignità encomiabile questa campagna e sono stati meravigliosi i loro dieci fantastici nipoti che hanno sopportato le battutine dei fenomeni sui social. E neppure oggi gente che ha condiviso con me tante battaglie avverte il bisogno di fare un comunicato stampa o anche un semplice sms? Ma non vi rendete conto che qui non si sta parlando della famiglia Renzi ma della finita dignità della vita umana e della civiltà della giustizia?”, sottolinea Renzi.