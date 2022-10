Energia, accordo a vertice Ue su price cap dinamico

Bruxelles, 21 ott. (AdnKronos) – I capi di Stato e di governo dell’Ue hanno raggiunto a tarda notte a Bruxelles un accordo sulle conclusioni del Consiglio europeo in materia di energia. In particolare i leader invitano la Commissione e il Consiglio a presentare “urgentemente decisioni concrete” su un “corridoio dinamico temporaneo” per limitare “immediatamente” i rialzi “eccessivi” dei prezzi del gas. Dall’ acquisto congiunto volontario di gasall’eliminazione dei fattori che amplificano la volatilità dei prezzi passando per maggiori sforzi per risparmiare energia.

Von der Leyen

“Ora abbiamo una roadmap molto buona e molto solida per lavorare sui prezzi dell’energia”. I leader Ue “ci hanno dato le linee guida strategiche che volevamo sulle proposte presentate martedì scorso. Continueremo a lavorarci martedì prossimo nel Consiglio Energia”, ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ora “lavoreremo a una proposta legislativa per rendere operativo un meccanismo di correzione del mercato” che eviti rialzi eccessivi dei prezzi del gas, conclude.

Michel

Il Consiglio europeo in corso a Bruxelles “è centrale, perché ha fissato un quadro preciso, senza tabù” per “agire insieme” con “forte determinazione” per conseguire “tre obiettivi: far abbassare i prezzi” dell’energia, “garantire la sicurezza degli approvvigionamenti” e “ridurre la domanda”, ha spiegato il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Ora la Commissione e il Consiglio Energia “hanno l’incarico di lavorare” alle misure necessarie. Si prevede la mobilitazione di “mezzi nazionali”, ma anche “europei” per finanziare le necessarie azioni, al fine di “tutelare il mercato unico”, ha concluso.

“Confido” che i cittadini europei “sentiranno molto presto gli effetti” delle decisioni assunte dal Consiglio Europeo in materia di energia, perché mandano un “segnale forte ai mercati”, ha quindi sottolineato. “Dobbiamo lavorare duramente ora per attuare le misure sul tavolo”, ha oncluso.

Rutte

I leader Ue hanno concordato che la Commissione valuti le necessità di finanziamento di RePowerEu, tenendo conto che ci sono ancora “centinaia di miliardi” di euro inutilizzati nella Recovery and Resilience Facility. E il tetto dinamico al prezzo del gas non dovrà allontanare il Gnl dai porti europei, ha precisato il premier olandese Mark Rutte, a Bruxelles.